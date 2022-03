Miriana Trevisan torna a parlare di Biagio in Casa: “Non ho idea di…” (VIDEO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le due gieffine Miriana Trevisan e Delia Duran si sono confrontate sull’argomento amore: ecco cosa è emerso Le due gieffine Miriana Trevisan e Delia Duran questa mattina in Casa si sono confrontate riguardo gli ultimi avvenimenti e soprattutto sull’argomento “amore”. Delia Duran è entrata nella Casa più spiata d’Italia dopo l’uscita di suo marito Alex Belli e dopo aver affrontato alti e bassi, scontri e chiarimenti rivela cosa prova nei suoi confronti. Mentre Miriana torna a parlare dell’ex gieffino Biagio D’anelli col quel ha intrapreso una relazione negli ultimi mesi, prima della sua eliminazione. Leggi anche –> rosalinda cannavo stupisce i fan con una frecciatina ecco le sue parole Il confronto Delia in primis ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le due gieffinee Delia Duran si sono confrontate sull’argomento amore: ecco cosa è emerso Le due gieffinee Delia Duran questa mattina insi sono confrontate riguardo gli ultimi avvenimenti e soprattutto sull’argomento “amore”. Delia Duran è entrata nellapiù spiata d’Italia dopo l’uscita di suo marito Alex Belli e dopo aver affrontato alti e bassi, scontri e chiarimenti rivela cosa prova nei suoi confronti. Mentredell’ex gieffinoD’anelli col quel ha intrapreso una relazione negli ultimi mesi, prima della sua eliminazione. Leggi anche –> rosalinda cannavo stupisce i fan con una frecciatina ecco le sue parole Il confronto Delia in primis ...

Advertising

___speedofsound : RT @Tremenoventi: Per evitare le polemiche verrà trasmesso Rocky ma l’ultimo avversario non sarà il russo Ivan Drago che verrà sostituito f… - thecapinera : RT @Tremenoventi: Per evitare le polemiche verrà trasmesso Rocky ma l’ultimo avversario non sarà il russo Ivan Drago che verrà sostituito f… - blogfix24 : RT @Tremenoventi: Per evitare le polemiche verrà trasmesso Rocky ma l’ultimo avversario non sarà il russo Ivan Drago che verrà sostituito f… - Tremenoventi : Per evitare le polemiche verrà trasmesso Rocky ma l’ultimo avversario non sarà il russo Ivan Drago che verrà sostit… - eleonoraferro11 : RT @conenrico1: La rinascita di Miriana Trevisan. -