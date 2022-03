Milan | infortunio Romagnoli | escluse lesioni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sospiro di sollievo in casa. L’occorso ad Alessio, costretto ad uscire nel primo tempo del derby di Coppa Italia contro l’Inter, è infatti meno grave di quanto potesse sembrare in un primo momento. Come riportato dal club rossonero in una nota ufficiale, l’esame a cui si è sottoposto il capitano del club meneghino “ha esclusomuscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno”. Ancora incertezza, quindi, sui tempi di recupero, che non dovrebbero comunque essere lunghi, con Stefano Pioli che deve già fare i conti con l’assenza del lungodegente Kjaer. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia | Out Alessio #Romagnoli nella sfida tra @acmilan e @Inter: problema muscolare - DiMarzio : #SerieA | .@acmilan, l'esito degli esami medici di #Romagnoli - persemprecalcio : ??? Dopo l'infortunio ?? all'adduttore patito nel primo tempo del derby, #Romagnoli si è sottoposto agli esami strume… - gilnar76 : MN24 -Infortunio Romagnoli: Pioli tira un sospiro di sollievo, escluse lesioni #Acmilan #Milan #Seriea… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | .@acmilan, l'esito degli esami medici di #Romagnoli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan infortunio

Romagnoli: svolti questa mattina gli esami medici dopo lo stop di ieri sera nel corso del derby con l'InterMilan nuovamente in ansia per gli infortunati, dopo lo stop di Alessio ...Intanto in casabisognerà capire le condizioni di Romagnoli, uscito permuscolare dalla sfida di Coppa Italia con l'Inter, così come bisogna valutare il possibile recupero di ...Sospiro di sollievo in casa Milan. L’infortunio occorso ad Alessio Romagnoli, costretto ad uscire nel primo tempo del derby di Coppa Italia contro l’Inter, è infatti meno grave di quanto potesse sembr ...In Napoli-Milan potrebbe mancare Alessio Romagnoli. Il difensore centrale rossonero, uscito per infortunio ieri contro l'Inter, potrebbe non farcela per ...