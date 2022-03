Lui è il fratello di Michelle Hunziker: l’avevate mai visto? Hanno 13 anni di differenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avevate mai visto il fratello di Michelle Hunziker? Hanno ben 13 anni di differenza, ma il loro è un legame davvero speciale: ecco chi è. Non c’è proprio nulla da dire: Michelle Hunziker è tra i volti più amati della televisione italiana. Recentemente in onda con ‘Michelle Impossibile’, l’amatissima conduttrice si è confermata ancora una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avevate maiildiben 13di, ma il loro è un legame davvero speciale: ecco chi è. Non c’è proprio nulla da dire:è tra i volti più amati della televisione italiana. Recentemente in onda con ‘Impossibile’, l’amatissima conduttrice si è confermata ancora una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Eurosport_IT : 'Volevo essere il miglior fratello maggiore per lui' ?? Due anni fa il commovente discorso di Michael Jordan per K… - thenightporter_ : Il fratello, gli amici, i colleghi e i clienti di Anna vedevano come lui la trattasse male, la stalkerizzasse, la m… - AleCaruso87 : @MattiaZenzola @turbojr_ Amore lui che si preoccupa sempre per il suo fratello ?? - Forever__Pal06 : RT @yoghi1954: Grazie! Questo è un vero fratello, gli ebrei veri sono come lui! ???????????????????????????? - yoghi1954 : Grazie! Questo è un vero fratello, gli ebrei veri sono come lui! ???????????????????????????? -