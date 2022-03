LIVE Fiorentina-Juventus 0-0, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: Bonaventura non trova la porta! (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Juventus che ancora non riesce ad avvinarsi alla porta di Terracciano. 17? Ikoné salta l’uomo e mette in mezzo per Bonaventura che si fa parare il tiro da Perin. 15? Perin sbaglia il passaggio, Bonaventura a porta vuota non riesce a segnare. 13? Tentativo di Biraghi dalla distanza, Perin blocca. 11? Allegri chiede agli esterni di alzarsi. 9? Brutti i primi dieci minuti di Akè, due palloni persi. 7? Saponara prova il destro, para tranquillamente Perin. 5? Partita con pressing asfissiante, Juventus che mira a far girare il pallone. 3? Netto 3-5-2 per la Juventus, De Sciglio e Danilo sono i laterali della difesa a tre. 1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco si parte! 20.51 Tra cinque minuti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19?che ancora non riesce ad avvinarsi alla porta di Terracciano. 17? Ikoné salta l’uomo e mette in mezzo perche si fa parare il tiro da Perin. 15? Perin sbaglia il passaggio,a porta vuota non riesce a segnare. 13? Tentativo di Biraghi dalla distanza, Perin blocca. 11? Allegri chiede agli esterni di alzarsi. 9? Brutti i primi dieci minuti di Akè, due palloni persi. 7? Saponara prova il destro, para tranquillamente Perin. 5? Partita con pressing asfissiante,che mira a far girare il pallone. 3? Netto 3-5-2 per la, De Sciglio e Danilo sono i laterali della difesa a tre. 1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco si parte! 20.51 Tra cinque minuti ...

