Huawei Nova 9 SE è in arrivo in Europa con un sensore principale da 108 MP (Di mercoledì 2 marzo 2022) Huawei Nova 9 SE sta per essere lanciato anche in Europa e sarà il primo smartphone dell'azienda con un sensore principale da 108 MP.

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Nova Il primo Huawei con fotocamera da 108 megapixel Grazie a WinFuture abbiamo modo di vedere in anteprima il design e le probabili specifiche tecniche di Huawei Nova 9 SE , un modello di gamma medio - alta e che passerà alla storia come il primo ...

Huawei Nova 9 SE: il primo 108 MP del brand arriva molto presto GizChina.it Nova 9, il ritorno di Huawei Non un flagship, ma un midrange di quelli che è più facile trovare in tasca al grande pubblico e che consente agli amanti del brand (e non solo) di familiarizzare con quello che sarà Harmony OS, il si ...

Huawei Nova 9 SE: il primo 108 MP del brand arriva molto presto Secondo alcuni leak, la data di uscita di Huawei Nova 9 SE, il primo smartphone del brand con fotocamera 108 MP, è davvero dietro l'angolo.

