Guerra in Ucraina, l'attacco della Russia a Zhytomyr: colpito un condominio – Il video

Quattro persone sono morte nell'attacco dei militari russi a Zhytomyr. Un missile cruise ha colpito una base aerea e alcune case che si trovavano nelle vicinanze, come ha riferito su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino. Gli edifici residenziali che si trovano vicino alla base della brigata della cittadina hanno preso fuoco. Martedì Mosca ha chiesto ai cittadini ucraini di evacuare dalla capitale Kiev e ha fatto piovere razzi sulla seconda città Ucraina, Kharkiv. Le squadre di soccorso stanno cercando sopravvissuti tra le macerie e spegnendo gli incendi: secondo alcuni media, ci sarebbero quattro vittime mentre secondo altri due morti e tre feriti. Tra queste, secondo Gerashchenko, anche un bambino.

