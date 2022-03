Fedele attacca Spalletti: “Offende i competenti di calcio” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Zielinski fuori? Siamo tutti allenatori, io non lo toglierei mai. La fascia sinistra del Milan è certamente quella più incisiva, neutralizzare o limitare le giocate di Leao e Theo Hernandez sarebbe bellissimo. Spalletti dopo la Lazio ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, Offende l’intelligenza di chi capisce di calcio. Vorrei chiedergli se il Napoli è quello del secondo tempo contro l’Inter? O del primo tempo del Barcellona? O della partita di Cagliari? Io parlo di prestazione. Se su alcune partite soffri e fai il risultato bisogna dirlo. Possiamo vincere? Se giochiamo come abbiamo giocato queste partite, se giochiamo come gli ultimi minuti contro la Lazio ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il dirigente sportivo Enricoha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Zielinski fuori? Siamo tutti allenatori, io non lo toglierei mai. La fascia sinistra del Milan è certamente quella più incisiva, neutralizzare o limitare le giocate di Leao e Theo Hernandez sarebbe bellissimo.dopo la Lazio ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni,l’intelligenza di chi capisce di. Vorrei chiedergli se il Napoli è quello del secondo tempo contro l’Inter? O del primo tempo del Barcellona? O della partita di Cagliari? Io parlo di prestazione. Se su alcune partite soffri e fai il risultato bisogna dirlo. Possiamo vincere? Se giochiamo come abbiamo giocato queste partite, se giochiamo come gli ultimi minuti contro la Lazio ...

