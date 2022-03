**Covid: Romeo, con fine stato emergenza da primo aprile green pass non ha base giuridica'** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Signor ministro Speranza, se finisce l'emergenza cosa succede dal primo aprile? Questo cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno non sta in piedi, perchè il 31 di marzo se finisce l'emergenza viene meno la base giuridica del green pass, perchè se no diventa uno strumento politico non più uno strumento sanitario". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Signor ministro Speranza, se finisce l'cosa succede dal? Questo cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno non sta in piedi, perchè il 31 di marzo se finisce l'viene meno ladel, perchè se no diventa uno strumento politico non più uno strumento sanitario". Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50.

