Coppa Italia | Fiorentina-Juventus in streaming | dove vedere la semifinale live

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandoTv, sfida valida per ladi andata di. I viola sono reduci dalla sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo e vogliono ora rialzarsi puntano alla finale di, obiettivo che non raggiungono dalla stagione 2013-2014, anno L'articolo

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? #MilanInter ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - juventusfc : Un tris per una splendida rimonta ?????? Su @JuventusTV uno speciale dedicato all'ultimo #FiorentinaJuve di Coppa… - acmilan : ?? #MilanInter ?? Ancora Derby, stavolta per l'andata della Semifinale di Coppa Italia: leggi la nostra analisi ??… - villaneveismo_ : Io lo dico: stagione 2016/17 semifinali di coppa italia Napoli-Juve, con un higuain arrivato alla juve che gioca pe… - infernALE96 : RT @sportface2016: #FiorentinaJuventus, distribuiti diecimila fischietti ai tifosi viola da usare contro #Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo Dopo lo 0 - 0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale, tocca a Juventus e Fiorentina sfidarsi nella semifinale d'andata di. Stasera a Firenze è la partita di Vlahovic , per la prima volta avversario della Fiorentina e di ritorno nella città che lo ha lanciato. I tifosi viola promettono un'accoglienza ...In casaci sarà l'assenza di Sofia Goggia che si concentrerà verso le finali di Courchevel dove cercherà la sua terzadel mondo di discesa libera. Goggia salterà anche la tappa di Are. ...Non appena il pullman bianconero è arrivato di fronte al Franchi, è partita la contestazione dei tifosi della Fiorentina: che atmosfera prima della sfida di Coppa Italia ...La lotta scudetto si fa sempre più serrata con la spietata concorrenza che inizia a far paura, mentre la semifinale di Coppa Italia di andata ha lasciato tutto aperto per l’Inter che però deve darsi ...