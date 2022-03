Advertising

TV7Benevento : Cannabis: Perantoni, 'mercoledì riprende esame in commissione' - - AlbertiniGloria : RT @treccanne: - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso di Euman… - Blowjoint : RT @treccanne: - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso di Euman… - treccanne : - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso… - DaniaFalzolgher : RT @acino2020: @giuditta_pini @lmisculin Sa dirmi se l'on. Perantoni ha convocato la Commissione Giustizia per discutere il #ddlPerantoni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis Perantoni

Domani

... in piazza del Parlamento a Roma, si terrà l'incontro 'Regolamentazione- Il modello ... Previsti interventi di Mario, presidente della II Commissione Giustizia, Antonio De Luca, ...... la realtà, almeno per quanto riguarda la, è molto più amara. I disegni di legge che hanno attirato maggiore attenzione sono due, i più recenti sono quelli a firmae Magi. Entrambi ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Mercoledì prossimo riprendiamo l'esame del provvedimento sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis, di cui è già stato votato il testo base”. Lo re ...(Adnkronos) - Domani nella sala conferenze di Palazzo Theodoli Bianchelli, in piazza del Parlamento a Roma, si terrà l’incontro ‘Regolamentazione Cannabis – Il modello Canada’ organizzato dal M5S. All ...