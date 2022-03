Bruxelles cauta su linee guida bilanci per l’incertezza Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paolo GentiloniBruxelles – La Commissione europea ha pubblicato oggi un’attesa comunicazione sugli orientamenti di politica di bilancio degli Stati membri per il 2023 molto al di sotto delle aspettative, probabilmente a causa della situazione di grande incertezza economica creatasi dopo l’attacco militare russo all’Ucraina. Gli orientamenti, presentati a Bruxelles in conferenza stampa dal vicepresidente esecutivo della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, erano stati preannunciati nelle scorse settimane (prima dell’invasione dell’Ucraina) proprio da Gentiloni e Dombrovskis come una “comunicazione interpretativa” simile a quella che nel gennaio 2015 aveva introdotto più flessibilità nell’attuazione del Patto di Stabilità. In particolare, si trattava di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paolo Gentiloni– La Commissione europea ha pubblicato oggi un’attesa comunicazione sugli orientamenti di politica dio degli Stati membri per il 2023 molto al di sotto delle aspettative, probabilmente a causa della situazione di grande incertezza economica creatasi dopo l’attacco militare russo all’. Gli orientamenti, presentati ain conferenza stampa dal vicepresidente esecutivo della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, erano stati preannunciati nelle scorse settimane (prima dell’invasione dell’) proprio da Gentiloni e Dombrovskis come una “comunicazione interpretativa” simile a quella che nel gennaio 2015 aveva introdotto più flessibilità nell’attuazione del Patto di Stabilità. In particolare, si trattava di ...

