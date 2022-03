Amici 21, l’allievo viene eliminato e sbotta contro l’insegnante: “Che mi hai fatto entrare a fare?” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli è entrata nella scuola per fare una comunicazione importante ad un suo allievo. Gio Montana ha ricevuto una terribile notizia Gio Montana è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 marzo 2022)di Maria De Filippi, Anna Pettinelli è entrata nella scuola peruna comunicazione importante ad un suo allievo. Gio Montana ha ricevuto una terribile notizia Gio Montana è… L'articolo proda Ultimaparola.com.

Advertising

Ilaria1605 : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - lisadalfabbro_ : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - MariaDe37197314 : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - crypicciau17 : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - ich3anel : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’allievo Amici 21/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Pettinelli scarica Gio, Zerbi lo recupera ...abbandonare la scuola di Amici 21 . 'Ma cosa mi ha preso a fare se dopo due settimane me ne devo andare? Mi faceva venire direttamente a settembre, così mi sono bruciato!' tuona e si sfoga l'allievo, ...

Amici 2021: anticipazioni daytime 2 marzo 2022 Durante il daytime si tornerà a parlare dell'allievo della ... Domenica prossima invece ci sarà l'ultima puntata del pomeridiano di ...prossima invece ci sarà l'ultima puntata del pomeridiano di Amici ...

Amici 21, l’allievo viene eliminato e sbotta contro l’insegnante: “Che mi hai fatto entrare a fare?” ultimaparola.com ...abbandonare la scuola di21 . 'Ma cosa mi ha preso a fare se dopo due settimane me ne devo andare? Mi faceva venire direttamente a settembre, così mi sono bruciato!' tuona e si sfoga, ...Durante il daytime si tornerà a parlare dell'della ... Domenica prossima invece ci sarà'ultima puntata del pomeridiano di ...prossima invece ci sarà'ultima puntata del pomeridiano di...