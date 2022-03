Aiuti materiali al popolo ucraino: ora si attivano Diocesi e Comune. Si cercano medicinali e alloggi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi l'ufficio di promozione sociale (Ups) del Comune di Fano (0721/887483 - 485, email: ups.ats6@Comune.fano.pu.it.) potrà fornire dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, le prime informazioni a ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi l'ufficio di promozione sociale (Ups) deldi Fano (0721/887483 - 485, email: ups.ats6@.fano.pu.it.) potrà fornire dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, le prime informazioni a ...

Advertising

lpatelmoyahoo : RT @lpatelmoyahoo: L'Italia dovrebbe qualificarsi come 'Nazione degli aiuti umanitari'. Dovrebbe inviare viveri, medicine, vettovaglie e ma… - ennatrasporti : RT @lpatelmoyahoo: L'Italia dovrebbe qualificarsi come 'Nazione degli aiuti umanitari'. Dovrebbe inviare viveri, medicine, vettovaglie e ma… - Rosy46044624 : RT @AnonyAnubis: @MarcoRizzoPC Mai aiutare gli italiani. Nel 2020 i primi aiuti per il covid da chi arrivarono? Dalla Russia, materiali e m… - DiocesiUdine : In sintesi: ? assieme a tutte le Diocesi e Caritas italiane, anche la Caritas di Udine promuove la raccolta fondi a… - NDAlvise : @SaraCargnelutti Qui trovi varie associazioni/enti che raccolgono fondi -