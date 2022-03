Ag Immobile | «Resterà alla Lazio fino alla fine della carriera»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’agente di Ciroha parlato del futuro dell’attaccante con la magliaAlessandro Moggi, agente di Ciro, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futurodel bomber biancoceleste. Le sue dichiarazioni: FUTURO – «Chiudere la? Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club.al terminesua. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciroal 2026. Parliamo del più forte centravanti in Italia degli ultimi anni, numericamente ha fatto ...

CHIUDERE ALLA LAZIO - 'vuole chiudere la carriera alla Lazio? Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club.alla Lazio fino al termine della sua carriera. Il