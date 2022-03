VIDEO Matteo Trentin vince Le Samyn: trionfo in volata dopo aver portato via l’attacco decisivo (Di martedì 1 marzo 2022) Matteo Trentin ha sfoderato una gamba davvero stellare sulle strade del Belgio e ha vinto Le Samyn 2022, tradizionale semiclassica del calendario internazionale giunta alla sua 54ma edizione. Il ciclista Trentino è stato semplicemente encomiabile e ha indirizzato la corsa: a una quarantina di chilometri dal traguardo di Dour ha portato via un gruppetto di circa venti atleti, poi ha forzato il ritmo sui tratti di pavè, ha ridotto il drappello di attaccanti a otto unità e si è imposto allo sprint. Una prova semplicemente regale da parte dell’alfiere della UAE Emirates, che torna a vincere fuori dai confini nazionali dopo che le ultime gioie erano arrivate soltanto al Trofeo Matteotti (2019 e 2021). Matteo Trentin, vice ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022)ha sfoderato una gamba davvero stellare sulle strade del Belgio e ha vinto Le2022, tradizionale semiclassica del calendario internazionale giunta alla sua 54ma edizione. Il ciclistao è stato semplicemente encomiabile e ha indirizzato la corsa: a una quarantina di chilometri dal traguardo di Dour havia un gruppetto di circa venti atleti, poi ha forzato il ritmo sui tratti di pavè, ha ridotto il drappello di attaccanti a otto unità e si è imposto allo sprint. Una prova semplicemente regale da parte dell’alfiere della UAE Emirates, che torna are fuori dai confini nazionaliche le ultime gioie erano arrivate soltanto al Trofeotti (2019 e 2021)., vice ...

