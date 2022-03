Una lampadina sospesa a Ragusa (Di martedì 1 marzo 2022) Ragusa – Bricoman e l’associazione “Ci ridiamo sù” consegnano al Comune delle lampadine donate dai clienti per metterle a disposizione di chi vive in difficoltà economica. “Una “lampadina sospesa” per accendere simbolicamente la luce a casa di una famiglia in difficoltà e consentire un piccolo risparmio in un periodo di caro energetico. “In occasione della Giornata mondiale per il Risparmio energetico, Bricoman e l’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù” – dichiara il sindaco Peppe Cassì – hanno coinvolto i clienti del punto vendita di Ragusa affinché donassero lampadine a basso consumo a chi vive momenti di crisi economica. I Ragusani hanno, come sempre, risposto alla grande: ben 114 le lampadine raccolte, su cui ogni donatore ha lasciato un pensiero, una dedica. Il margine su ogni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)– Bricoman e l’associazione “Ci ridiamo sù” consegnano al Comune delle lampadine donate dai clienti per metterle a disposizione di chi vive in difficoltà economica. “Una “” per accendere simbolicamente la luce a casa di una famiglia in difficoltà e consentire un piccolo risparmio in un periodo di caro energetico. “In occasione della Giornata mondiale per il Risparmio energetico, Bricoman e l’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù” – dichiara il sindaco Peppe Cassì – hanno coinvolto i clienti del punto vendita diaffinché donassero lampadine a basso consumo a chi vive momenti di crisi economica. Ini hanno, come sempre, risposto alla grande: ben 114 le lampadine raccolte, su cui ogni donatore ha lasciato un pensiero, una dedica. Il margine su ogni ...

