Ucraina, quanto costerà la guerra agli italiani (Di martedì 1 marzo 2022) «Ci saranno dei costi da pagare, non è solo l'energia, ma anche il grano». La guerra in Ucraina peserà sui portafogli degli italiani: a lanciare l’allarme, nel suo intervento in Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sulle misure adottate dal governo a seguito dell’invasione russa, è stata Emma Bonino. «Spero che ripeteremo a ogni dibattito: cari italiani, ci saranno dei costi da pagare. Meglio preparare la nostra opinione pubblica: arriveranno gli ucraini, non ci facciamo illusioni» ha sottolineato la senatrice di +Europa. I costi principali saranno ovviamente quelli relativi all’energia: è improbabile che il prezzo del gas possa scendere mentre ancora sono in corso le ostilità. Tra le misure da mettere in campo per fronteggiare la crisi energetica, oltre alla possibilità di riaprire temporaneamente le ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) «Ci saranno dei costi da pagare, non è solo l'energia, ma anche il grano». Lainpeserà sui portafogli degli: a lanciare l’allarme, nel suo intervento in Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sulle misure adottate dal governo a seguito dell’invasione russa, è stata Emma Bonino. «Spero che ripeteremo a ogni dibattito: cari, ci saranno dei costi da pagare. Meglio preparare la nostra opinione pubblica: arriveranno gli ucraini, non ci facciamo illusioni» ha sottolineato la senatrice di +Europa. I costi principali saranno ovviamente quelli relativi all’energia: è improbabile che il prezzo del gas possa scendere mentre ancora sono in corso le ostilità. Tra le misure da mettere in campo per fronteggiare la crisi energetica, oltre alla possibilità di riaprire temporaneamente le ...

