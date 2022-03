Ucraina: Lollobrigida (FdI), 'sì a risoluzione unitaria, i filorussi sono tra i 5 stelle' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 29 feb (Adnkronos) - "La risoluzione sulla guerra in Ucraina contiene i punti da noi segnalati: la ferma condanna per l'aggressione da parte del governo di Putin, un meccanismo di compensazione degli effetti delle sanzioni alla Russia, il diritto di accoglienza per i rifugiati. E in più condividiamo la necessità di interventi di natura economica e gli aiuti alla difesa degli ucraini. Se tutto ciò resterà nel testo sino all'ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole". Lo dice a 'Repubblica' il capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida. "I governi di centrodestra sono stati gli unici a inseguire l'obiettivo dell'indipendenza energetica", sottolinea tra l'altro Lollobrigida che poi spiega: "Noi siamo sempre stati convinti della necessità che l'Europa lavorasse a una pace secolare con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 29 feb (Adnkronos) - "Lasulla guerra incontiene i punti da noi segnalati: la ferma condanna per l'aggressione da parte del governo di Putin, un meccanismo di compensazione degli effetti delle sanzioni alla Russia, il diritto di accoglienza per i rifugiati. E in più condividiamo la necessità di interventi di natura economica e gli aiuti alla difesa degli ucraini. Se tutto ciò resterà nel testo sino all'ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole". Lo dice a 'Repubblica' il capogruppo alla Camera di FdI Francesco. "I governi di centrodestrastati gli unici a inseguire l'obiettivo dell'indipendenza energetica", sottolinea tra l'altroche poi spiega: "Noi siamo sempre stati convinti della necessità che l'Europa lavorasse a una pace secolare con la ...

