Ascolta la versione audio dell'articolo In seguito allo scoppio della guerra inha deciso di porre fine alla partnership che aveva instaurato con la Federazione russa "sospende con effetto immediato la sua partnership con la Federcalcio russa", afferma un ...Commenta per primo A seguito dell'invasione dell', l'ha deciso si sospendere la partnership con la Federazione di calcio russa , come riporta un portavoce della società: 'sospende con effetto immediato la sua partnership con la ...Ucraina, Adidas sospende con effetto immediato partnership con Federazione Russa: La decisione dopo quanto sta accadendo in Ucraina.L’Adidas ha annunciato di aver sospeso la partnership con la Federcalcio russa dopo l’invasione dell’Ucraina. Il colosso sportivo tedesco spiega: “Sospensione con effetto immediato”. L'invasione della ...