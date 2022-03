“Ti dico la verità”. GF Vip, colpo di scena Lulù: a Jessica confessa tutto su Soleil. E sorprende tutti (Di martedì 1 marzo 2022) Il ‘GF Vip’ è anche caratterizzato da colpi di scena e da dinamiche che non ti aspetti ed è quello che è successo nelle scorse ore. A rivelare qualcosa che il pubblico probabilmente non si aspettava di sentire è stata Lulù Selassié, che ha parlato in modo insolito di Soleil Sorge. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la sorella Jessica e le sue parole hanno cominciato a rimbombare ovunque. I telespettatori non si aspettavano certamente di udire queste frasi a poco dalla finale del programma. Contro Lulù Selassié si è invece scagliato Davide Silvestri, che non ha accettato di essere stato nominato dalla principessa etiope: “Lulù è una doppiogiochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il ‘GF Vip’ è anche caratterizzato da colpi die da dinamiche che non ti aspetti ed è quello che è successo nelle scorse ore. A rivelare qualcosa che il pubblico probabilmente non si aspettava di sentire è stataSelassié, che ha parlato in modo insolito diSorge. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la sorellae le sue parole hanno cominciato a rimbombare ovunque. I telespettatori non si aspettavano certamente di udire queste frasi a poco dalla finale del programma. ControSelassié si è invece scagliato Davide Silvestri, che non ha accettato di essere stato nominato dalla principessa etiope: “è una doppiogiochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con ...

Advertising

Camilla_Curt : RT @cleoliv24: Miriana:' Per Soleil può vincere anche Antonio per me no!Deve vincere la verità.Una di noi.Non è che dico per forza Jessica… - ClaudiaMarchio9 : RT @cleoliv24: Miriana:' Per Soleil può vincere anche Antonio per me no!Deve vincere la verità.Una di noi.Non è che dico per forza Jessica… - Chiccoespillo1 : RT @cleoliv24: Miriana:' Per Soleil può vincere anche Antonio per me no!Deve vincere la verità.Una di noi.Non è che dico per forza Jessica… - appeso555 : raga vi dico la verità: nonostante io tenga a Sophie e Miriana, di questa nomination mi importa ma relativamente. C… - cleoliv24 : RT @cleoliv24: Miriana:' Per Soleil può vincere anche Antonio per me no!Deve vincere la verità.Una di noi.Non è che dico per forza Jessica… -

Ultime Notizie dalla rete : dico verità Ucraina. Cessare di uccidere. Salvare le vite è il primo dovere. I cristiani si oppongano alla guerra (P. Sini e M. Baratto) All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e ...

GF Vip 6, bagarre tra Caldonazzo e Basciano: interviene Alfonso Signorini Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette' - così ha detto Basciano alla Caldonazzo, ... Io ti ho calunniato? Te lo giuro che faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho ...

Sigfrido Ranucci, "a volte dico mezze verità": il crollo davanti all'avvocato. Report, ora si capisce tutto Liberoquotidiano.it All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "Invi, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora viche molti verranno dall'oriente e ...Iocalunnie? Guarda che quelle cose le hai dette' - così ha detto Basciano alla Caldonazzo, ... Io ti ho calunniato? Te lo giuro che faccio uscire la, a costo di dare tutto quello che ho ...