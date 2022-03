Tabellone Wta Lione 2022, Camila Giorgi prima testa di serie: altre tre italiane nel main draw (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Tabellone completo del torneo WTA 250 di Lione, in programma dal 28 febbraio al 6 marzo nella città francese sul veloce indoor. Tanta Italia tra le protagoniste, visto che Camila Giorgi è la testa di serie numero uno: impegno insidioso per la marchigiana all’esordio, contro la padrona di casa Caroline Garcia. Presente anche Jasmine Paolini, numero 5 del seeding, opposto alla rumena Bara. Derby sanguinoso invece per Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan: solo una delle due potrà quindi arrivare al secondo turno. Dalla parte opposta di Giorgi c’è la rumena Cirstea, testa di serie numero due e pronta ad affrontare una qualificata. IL Tabellone SECONDO TURNO Garcia vs TrevisanGracheva vs (7) Van Uytvanck (3) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilcompleto del torneo WTA 250 di, in programma dal 28 febbraio al 6 marzo nella città francese sul veloce indoor. Tanta Italia tra le protagoniste, visto cheè ladinumero uno: impegno insidioso per la marchigiana all’esordio, contro la padrona di casa Caroline Garcia. Presente anche Jasmine Paolini, numero 5 del seeding, opposto alla rumena Bara. Derby sanguinoso invece per Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan: solo una delle due potrà quindi arrivare al secondo turno. Dalla parte opposta dic’è la rumena Cirstea,dinumero due e pronta ad affrontare una qualificata. ILSECONDO TURNO Garcia vs TrevisanGracheva vs (7) Van Uytvanck (3) ...

Advertising

zazoomblog : Wta Lione 2022 il tabellone di Camila Giorgi. Esordio complicato poi derby all’orizzonte - #Lione #tabellone… - livetennisit : WTA 250 Monterrey: Lucia Bronzetti lucky loser ed entra nel Md (con il tabellone aggiornato) - Ubitennis : WTA Lione: quattro italiane al via con Giorgi numero 1 del tabellone - TennisWebMag : Oggi nel WTA 250 di Lione esordirà Jasmine Paolini. La n° 1 del tabellone francese è @GiorgiCamilla che in prima ba… - infoitsport : Tabellone qualificazioni Wta Lione 2022: Stefanini a caccia del pass per il main draw -