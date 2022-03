Sventato attentato mortale al Presidente Zelensky. Salvo grazie a una soffiata dei servizi segreti russi (Di martedì 1 marzo 2022) È di questi minuti la notizia che il Presidente ucraino Zelensky sia scampato ad un concreto tentativo di ucciderlo. Al momento le informazioni che arrivano dall’Ucraina fanno riferimento ad una fonte del ministero della Difesa, ma dal diretto interessato, che è comunque molto attivo sul fronte delle comunicazioni, ancora non sono arrivare conferme o smentite. È però più che noto che Zelensky resta l’obiettivo primario del Presidente Putin, lo stesso Presidente ucraino lo aveva reso noto nei giorni scorsi. Intanto la tensione cresce, soprattutto intorno alla città di Kiev che in queste ore sarebbe sempre più accerchiata; nelle scorse ore i bombardamenti russi hanno distrutto la torre della tv ucraina interrompendo le trasmissioni, mentre dall’Europa arriva una risposta agli appelli ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) È di questi minuti la notizia che ilucrainosia scampato ad un concreto tentativo di ucciderlo. Al momento le informazioni che arrivano dall’Ucraina fanno riferimento ad una fonte del ministero della Difesa, ma dal diretto interessato, che è comunque molto attivo sul fronte delle comunicazioni, ancora non sono arrivare conferme o smentite. È però più che noto cheresta l’obiettivo primario delPutin, lo stessoucraino lo aveva reso noto nei giorni scorsi. Intanto la tensione cresce, soprattutto intorno alla città di Kiev che in queste ore sarebbe sempre più accerchiata; nelle scorse ore i bombardamentihanno distrutto la torre della tv ucraina interrompendo le trasmissioni, mentre dall’Europa arriva una risposta agli appelli ...

