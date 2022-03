Silvana Casato Mondella nella prefazione di ‘Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare’ (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – Esce oggi per Rizzoli Bur ‘Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare’ del giornalista musicale Massimo Poggini, con la prefazione di Silvana Casato Mondella, moglie dello storico promoter Michele, ufficio stampa e amica intima dell’artista bolognese, in libreria l’1 marzo. Proprio Silvana Casato Mondella è intervenuta stamane su Rtl 102.5, durante la puntata speciale di Non Stop News, in collegamento al telefono. La Mondella ha lavorato a lungo con Lucio Dalla e lo frequenta per moltissimi anni. La data di nascita del figlio di Silvana ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – Esce oggi per Rizzoli Burdi unaildel giornalista musicale Massimo Poggini, con ladi, moglie dello storico promoter Michele, ufficio stampa e amica intima dell’artista bolognese, in libreria l’1 marzo. Proprioè intervenuta stamane su Rtl 102.5, durante la puntata speciale di Non Stop News, in collegamento al telefono. Laha lavorato a lungo con Lucioe lo frequenta per moltissimi anni. La data di nascita del figlio di...

Advertising

zazoomblog : Silvana Casato Mondella nella prefazione di ‘Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare’ -… - Lopinionista : Silvana Casato Mondella nella prefazione di ‘Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare’… - luciagenti : RT @Weareatypico: L'importanza delle testimonianze: Silvana Casato Mondella, Ufficio Stampa di #LucioDalla, ci ha raccontato il cantautore… - Weareatypico : L'importanza delle testimonianze: Silvana Casato Mondella, Ufficio Stampa di #LucioDalla, ci ha raccontato il canta… - Saverio6518 : RT @rtl1025: ?? Ospite in #nonstopnews Silvana Casato Mondella, addetta stampa e promoter di #LucioDalla per 35 anni e Samuele Bersani https… -