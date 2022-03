Putin in difficoltà potrebbe aumentare la violenza in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) I negoziati al confine bielorusso hanno portato ieri, lunedì 29 febbraio, una quiete precaria su alcuni fronti dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma la tregua non c’è assolutamente, anzi. Mentre il colloquio diplomatico si stava chiudendo, le sirene degli allarmi anti-aerei nella capitale hanno iniziato a suonare e ci sono state almeno cinque grandi esplosioni dovute ad altrettanti bombardamenti. Le intelligence americane e inglesi, che finora non ne hanno sbagliata una (dalla tecnica di comunicazione alle previsioni) ritengono che un assalto massiccio contro Kiev sia solo questioni di ore. Una “seconda ondata” di truppe russe arriverà nel Paese per consolidare le posizioni e guadagnarne di nuove — anche come leva negoziale. Le immagini dai satelliti — a cui sta contribuendo anche il centro satellitare europeo di Madrid per diffondere e condividere la maggior ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) I negoziati al confine bielorusso hanno portato ieri, lunedì 29 febbraio, una quiete precaria su alcuni fronti dell’invasione russa dell’. Ma la tregua non c’è assolutamente, anzi. Mentre il colloquio diplomatico si stava chiudendo, le sirene degli allarmi anti-aerei nella capitale hanno iniziato a suonare e ci sono state almeno cinque grandi esplosioni dovute ad altrettanti bombardamenti. Le intelligence americane e inglesi, che finora non ne hanno sbagliata una (dalla tecnica di comunicazione alle previsioni) ritengono che un assalto massiccio contro Kiev sia solo questioni di ore. Una “seconda ondata” di truppe russe arriverà nel Paese per consolidare le posizioni e guadagnarne di nuove — anche come leva negoziale. Le immagini dai satelliti — a cui sta contribuendo anche il centro satellitare europeo di Madrid per diffondere e condividere la maggior ...

Ultime Notizie dalla rete : Putin difficoltà Russia Ucraina, Draghi in Senato: "L'Italia non si volterà dall'altra parte". DIRETTA Il presidente Putin ha allertato il sistema difensivo nucleare. È un gesto grave, ma dimostra che la resistenza dei cittadini ucraini e le sanzioni stanno mettendo in difficoltà la Russia", ha detto ...

I mercati restano instabili ma si riprendono dallo choc del lunedì nero Di fronte alle difficoltà che le sue armate trovano ad avanzare vittoriosamente in Ucraina e all'instabilità economica, alcuni analisti temono che Putin, che ha già alzato i toni ordinando l'allerta ...

