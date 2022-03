Piovono bombe sui quartieri di Kiev. Biden: "Putin deve pagare" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nessuno sa quanto resisterà Kiev, ormai pressata dall'avanzare incessante delle forze russe. Esplosioni e sirene annunciano l'avanzata dei nemici Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nessuno sa quanto resisterà, ormai pressata dall'avanzare incessante delle forze russe. Esplosioni e sirene annunciano l'avanzata dei nemici

Advertising

Lele753 : RT @telemaco57: @matteosalvinimi Guarda che le bombe piovono dal 2014 ...in questo.lasso di tempo dove sei stato ...a pilates? E in questi… - telemaco57 : @matteosalvinimi Guarda che le bombe piovono dal 2014 ...in questo.lasso di tempo dove sei stato ...a pilates? E in… - mara61551217 : RT @mme_francesca_s: ???? Senatore Mattia CRUCIOLI: 'La guerra va condannata sempre non solo quando fa comodo. Lei presidente #Draghi ha pecc… - MauroCapozza : RT @aboubakar_soum: Quanta oscura malvagità alberga nel cuore e nell’anima di chi si macchia del sangue di innocenti ordinando uccisione di… - fabiopi1000 : Con le teste di #ottoemezzo l'unica cosa che può essere 'deposta' è una bella serie di bombe nucleari che ci piovon… -