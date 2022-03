Perché i russi sono ostaggi di Putin (Di martedì 1 marzo 2022) La tenace resistenza ucraina continua a rallentare l'invasione russa e dopo sei giorni di guerra iniziano a emergere le prime crepe attorno a Vladimir Putin. Le sanzioni economiche dell'occidente, i bancomat svuotati a Mosca, hanno colpito la russia, sempre più isolata. Ma se la pressione esterna era un rischio che il Cremlino aveva probabilmente messo in conto, diverso è il discorso sul fronte interno. “”, è il titolo di un intervento pubblicato sul Moscow Times da Andrei Kolesnikov, presidente del programma di politica interna russa al Carnegie Moscow, un think tank che si occupa di politica interna e estera, in cui si spiega come il leader russo abbia trasformato una “guerra ibrida” in una “guerra calda”. Putin avrebbe sbagliato i calcoli di un intervento militare che, oltre a violare la sovranità di uno stato e ad attaccare i ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) La tenace resistenza ucraina continua a rallentare l'invasione russa e dopo sei giorni di guerra iniziano a emergere le prime crepe attorno a Vladimir. Le sanzioni economiche dell'occidente, i bancomat svuotati a Mosca, hanno colpito laa, sempre più isolata. Ma se la pressione esterna era un rischio che il Cremlino aveva probabilmente messo in conto, diverso è il discorso sul fronte interno. “”, è il titolo di un intervento pubblicato sul Moscow Times da Andrei Kolesnikov, presidente del programma di politica interna russa al Carnegie Moscow, un think tank che si occupa di politica interna e estera, in cui si spiega come il leader russo abbia trasformato una “guerra ibrida” in una “guerra calda”.avrebbe sbagliato i calcoli di un intervento militare che, oltre a violare la sovranità di uno stato e ad attaccare i ...

