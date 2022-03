Palermo, 5 tonnellate di rifiuti e un cimitero di scooter rubati in spiaggia (Di martedì 1 marzo 2022) Palermo – Oltre 5 tonnellate di rifiuti raccolti da Marevivo sulla spiaggia di Romagnolo a Palermo scoperto anche un cimitero di scooter rubati. Un centinaio di studenti dell’Istituto Nautico Gioeni Trabia di Palermo, con gli insegnanti, il dirigente Andrea Tommaselli e i volontari dell’associazione ambientalista Marevivo, nell’ambito delle attività del progetto di educazione ambientale Nauticinblu realizzato con il sostegno di MSC Foundation, hanno organizzato a Palermo la pulizia di un tratto della spiaggia di Romagnolo, antistante la via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Oltre 50 sacchi e un totale di 5 tonnellate di rifiuti, sono stati ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)– Oltre 5diraccolti da Marevivo sulladi Romagnolo ascoperto anche undi. Un centinaio di studenti dell’Istituto Nautico Gioeni Trabia di, con gli insegnanti, il dirigente Andrea Tommaselli e i volontari dell’associazione ambientalista Marevivo, nell’ambito delle attività del progetto di educazione ambientale Nauticinblu realizzato con il sostegno di MSC Foundation, hanno organizzato ala pulizia di un tratto delladi Romagnolo, antistante la via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Oltre 50 sacchi e un totale di 5di, sono stati ...

