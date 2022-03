Padova | indagato per rivelazione del segreto d’ufficio capocentro Aisi “Svelò ad attuale direttore Agenas di essere intercettato”

(Di martedì 1 marzo 2022) Cosa ci faceva quell’ufficiale della Finanza assieme all’exgenerale della Sanità veneta, Domenico Mantoan,di? Secondo la Procura di, che ha trasferito gli atti ai colleghi di Vicenza per competenza territoriale, il manager pubblico avrebbe ricevuto notizie riservate da Massimo Stellato, già appartenente al Nucleo tributario della guardia di Finanza didell’, l’Agenzia informazione sicurezza interna. In particolare, l’ufficiale avrebbe informato Mantoan diin un’inchiesta sulla sanità veneta condotta dai pubblici ministerini. Così il nome di Stellato è finito nel registro degli indagati, con l’accusa di ...

