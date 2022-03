Advertising

sportli26181512 : Moviola: la classifica dei 'favori arbitrali': Prosegue il tradizionale appuntamento della moviola di… - cmdotcom : #Moviola: la classifica dei 'favori arbitrali' in #SerieA - JuventusUn : Moviola: stilata la classifica dei 'favori arbitrali' | Senza errori, la #Juventus sarebbe gia'... LA CLASSIFICA?… - gazzettaGranata : Moviola: la classifica dei 'favori arbitrali' #TorinoFC #FVCG #SFT - Cevorrebbenidea : RT @cmdotcom: #Moviola: la classifica dei 'favori arbitrali' in #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola classifica

Calciomercato.com

Empoli - Juve la: il rigore che manca - Gli appassionati moviolisti si accendono quando la Juventus torna a vincere e fa paura in. La vittoria Empoli consiglia a tutti di vedere e rivedere i due ...Il giallo poteva insomma bastare ma ormai guardalinee e arbitro allamica potevano '... Irlanda - Italia 57 - 6; Scozia - Francia 17 - 36; Inghilterra - Galles 23 - 19: Francia 14 (+...(LAROMA24) Abraham ha trasformato il rigore al 99' e ha chiuso una partita folle. I giallorossi hanno raggiunto l'Atalanta in classifica e domenica aspetteranno Gasperini i suoi all'Olimpico. L'area ...Comanda il Napoli. Sampdoria, niente rigori a favore: blucerchiati ultimi in classifica. LEGGI ANCHE Moviola del Club, Atalanta-Sampdoria: non c’è rigore su Quagliarella? Contro l’Atalanta manca un ...