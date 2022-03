Advertising

sportli26181512 : “#Messi dribbla anche le critiche: vuole restare al #Psg”: Nonostante i giudizi negativi della stampa francese, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi dribbla

Corriere dello Sport

I numeri di Leoal Psg sono ben lontani da quelli mostruosi fatti vedere negli anni al Barcellona . Tra problemi di adattamento e fastidi al ginocchio, il fuoriclasse argentino ha messo a segno soltanto due ...'Sono statida parte gli obiettivi personali, adesso siamo più squadra: ci sono entusiasmo e ... 'Bremer? Non giudico i calciatori di altre squadre',sapientemente Allegri, che oltre a ...Nonostante i giudizi negativi della stampa francese, il fuoriclasse argentino - come riportato dal Mundo Deportivo - continuerà l’avventura in Ligue 1 fino al 2023 ...