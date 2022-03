Marc Marquez punta al titolo ma frena: 'Non sono pronto a vincere il primo Gp' (Di martedì 1 marzo 2022) Marc Marquez è tornato, il campione spagnolo punta al prossimo mondiale dopo un anno travagliato e segnato da seri problemi alla vista. Lo spagnolo ha parlato al quotidiano As, tracciando gli ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022)è tornato, il campione spagnoloal prossimo mondiale dopo un anno travagliato e segnato da seri problemi alla vista. Lo spagnolo ha parlato al quotidiano As, tracciando gli ...

