"L'Ucraina è Russia", il vecchio spot italiano fa scalpore (Di martedì 1 marzo 2022) "L'Ucraina è Russia", il vecchio spot italiano che sta diventando virale sui social e sul web in questi giorni. Quando fu girato erano gli anni della fine dell'Unione Sovietica e nonostante siano passati diversi anni, sembra attualissima quella pubblicità. "L'Ucraina è Russia", il vecchio spot italiano Era il 1995 ed una pubblicità commissionata da Il Corriere della Sera proponeva il nuovo atlante geografico. La fine dell'Unione Sovietica aveva ispirato quella pubblicità. Oggi, rivedendo quel filmato, fa scalpore perché sembra talmente attuale da mettere quasi i brividi. Una frase in particolare fa scalpore: "L'Ucraina non è Russia, è Ucraina"

