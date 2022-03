LUCA ARGENTERO E IL RINVIO DI DOC: “AMMAZZA CHE LUNGA ST’ATTESA. CI RIPROVIAMO…” (Di martedì 1 marzo 2022) LUCA ARGENTERO commenta il RINVIO di “Doc – Nelle Tue Mani”, una delle più amate e seguite serie di Rai1. Giovedì scorso il Dottor Andrea Fanti e i medici del Policlinico Ambrosiano hanno lasciato spazio allo speciale del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina. “AMMAZZA che LUNGA ST’ATTESA…vi capisco, la puntata la voglio vedere pure io. Si pensa che avendola fatta, te la facciano anche vedere prima che vada in onda. E invece no, io la aspetto con la stessa vostra ansia…anzi di più, perché mi devo pure giudicare”. Così il popolare attore sui social. Poi ha aggiunto. “Ci RIPROVIAMO… giovedì”. Il tutto in attesa degli sviluppi della guerra e dei complicati negoziati tra i governi di Mosca e Kiev. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Doc – Nelle Tue Mani? Le trame. Doc ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 1 marzo 2022)commenta ildi “Doc – Nelle Tue Mani”, una delle più amate e seguite serie di Rai1. Giovedì scorso il Dottor Andrea Fanti e i medici del Policlinico Ambrosiano hanno lasciato spazio allo speciale del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina. “che…vi capisco, la puntata la voglio vedere pure io. Si pensa che avendola fatta, te la facciano anche vedere prima che vada in onda. E invece no, io la aspetto con la stessa vostra ansia…anzi di più, perché mi devo pure giudicare”. Così il popolare attore sui social. Poi ha aggiunto. “Cigiovedì”. Il tutto in attesa degli sviluppi della guerra e dei complicati negoziati tra i governi di Mosca e Kiev. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Doc – Nelle Tue Mani? Le trame. Doc ...

