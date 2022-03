LIVE Milan-Inter 0-0, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: ci prova Brahim Diaz! (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Inter che soffre nella costruzione del gioco. 72? Tentativo di Brahim Diaz che finisce sul fondo. 70? Resta solo un cambio per il Milan. 68? Dentro Messias, Rebic e Brahim Diaz al posto di Saelemaekers, Leao e Krunic nel Milan. 66? Inzaghi prova a scuotere la sua squadra con i cambi. 64? Lautaro Martinez esce scuro in volto, non voleva essere sostituito. 62? Fuori Barella e Lautaro Martinez, dentro Vidal e Sanchez per l’Inter. 60? Giallo per Lautaro Martinez, colpito Maignan al polso entrando in ritardo sul pallone. 58? Sinistro di Krunic che finisce sull’esterno della rete. 56? Si scaldano gli uomini delle due panchine. 54? Inter in campo con un grande atteggiamento in ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?che soffre nella costruzione del gioco. 72? Tentativo diDiaz che finisce sul fondo. 70? Resta solo un cambio per il. 68? Dentro Messias, Rebic eDiaz al posto di Saelemaekers, Leao e Krunic nel. 66? Inzaghia scuotere la sua squadra con i cambi. 64? Lautaro Martinez esce scuro in volto, non voleva essere sostituito. 62? Fuori Barella e Lautaro Martinez, dentro Vidal e Sanchez per l’. 60? Giallo per Lautaro Martinez, colpito Maignan al polso entrando in ritardo sul pallone. 58? Sinistro di Krunic che finisce sull’esterno della rete. 56? Si scaldano gli uomini delle due panchine. 54?in campo con un grande atteggiamento in ...

glbskripkbcgm : MILAN vs INTER EN VIVO TREMENDA SEMIFINAL DE COPPA ITALIA LIVE LINK ?? - infoitsport : LIVE Milan-Inter, risultato in tempo reale Coppa Italia: le formazioni ufficiali - infoitsport : Milan Inter, il risultato in diretta live della semifinale di Coppa Italia - infoitsport : Napoli - Milan: dove vederla in diretta tv e live streaming / Serie A - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: MILAN vs INTER EN VIVO TREMENDA SEMIFINAL DE COPPA ITALIA LIVE LINK ?? -