LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-1, Wta Lione 2022 in DIRETTA: la francese piazza il break nel 3° set (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio in rete di Giorgi che viene messa alle strette dalla spinta in accelerazione di Garcia. 15-0 Ace di Garcia. 0-1 break IMMEDIATO DI Garcia! Passante di rovescio della francese e inizio non nel migliore dei modi per l’azzurra. 15-40 DUE PALLE break Garcia! Rovescio in rete di Giorgi. 15-30 L’azzurra va in doppia cifra per quanto riguarda i doppi falli. 15-15 Nono doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Ace di Giorgi. INIZIO TERZO SET 17.18 Caroline Garcia vince il secondo parziale, strappando a sorpresa il servizio nel nono gioco. Passaggio a vuoto che costa caro all’azzurra che aveva avuto anche due chance di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Rovescio in rete diche viene messa alle strette dalla spinta in accelerazione di. 15-0 Ace di. 0-1IMMEDIATO DI! Passante di rovescio dellae inizio non nel migliore dei modi per l’azzurra. 15-40 DUE PALLE! Rovescio in rete di. 15-30 L’azzurra va in doppia cifra per quanto riguarda i doppi falli. 15-15 Nono doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Ace di. INIZIO TERZO SET 17.18 Carolinevince il secondo parziale, strappando a sorpresa il servizio nel nono gioco. Passaggio a vuoto che costa caro all’azzurra che aveva avuto anche due chance di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 1-0 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break e vince il 1° set - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! - #Camila #Giorgi-G… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia Wta Lione 2022 in DIRETTA: Zhang elimina Mladenovic in due set! Tra poco l’azzurra -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Lione 2022 - Camila Giorgi fa il suo esordio in Francia! L’azzurra sfida per la quarta volta in… - lorenzofares : Per essere testa di serie numero 1 in un #WTA 250, Camila #Giorgi ???? poteva pescare avversaria più agevole di Carol… -