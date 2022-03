«Le sanzioni svizzere alla Russia mostrano la posta in gioco della partita ucraina» (Di martedì 1 marzo 2022) Anche la Svizzera ha deciso di allinearsi con le sanzioni adottate dall'Unione europea contro la Russia. Una decisione storica quella presa dalla Confederazione elvetica dopo centinaia di anni di neutralità nei conflitti armati. La scelta di andare sanzionare la Russia era già nell’aria viste le dichiarazioni del presidente Ignazio Cassis alla tv pubblica di qualche giorno prima: «Neutralità non significa indifferenza». Con le sanzioni, in concreto la Svizzera ha bloccato i beni di una serie di persone e società. In particolare, saranno adottate delle sanzioni finanziarie contro il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin e il ministro degli esteri Sergey Lavrov. Inoltre il Consiglio federale ha anche deciso di vietare l'ingresso alle ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Anche la Svizzera ha deciso di allinearsi con leadottate dall'Unione europea contro la. Una decisione storica quella presa dConfederazione elvetica dopo centinaia di anni di neutralità nei conflitti armati. La scelta di andare sanzionare laera già nell’aria viste le dichiarazioni del presidente Ignazio Cassistv pubblica di qualche giorno prima: «Neutralità non significa indifferenza». Con le, in concreto la Svizzera ha bloccato i beni di una serie di persone e società. In particolare, saranno adottate dellefinanziarie contro il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin e il ministro degli esteri Sergey Lavrov. Inoltre il Consiglio federale ha anche deciso di vietare l'ingresso alle ...

