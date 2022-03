Inter, Skriniar: 'Felice per le 200 presenze, spero di farne tante altre. Sono certo che ritroveremo le forze' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato del pareggio contro il Milan e del suo traguardo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022)venuto ai microfoni diTv, il difensore dell', Milan, ha parlato del pareggio contro il Milan e del suo traguardo...

Advertising

SerieA : ?? @acmilan ?? @Inter ?? Tutta la grinta di @fikayotomori_ e #Skriniar: da che parte stai? #MilanInter… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 36 Darmi… - MatteoBarzaghi : Inter con D’Ambrosio al posto di Skriniar e Sanchez in attacco. Lautaro parte dalla panchina @SkySport #GenoaInter - Cucciolina96251 : RT @86_longo: Milan nettamente superiore all’Inter, meritava la vittoria. C’era il fallo di Skriniar su Giroud. Tomori e Florenzi sugli scu… - cuoreinteristaa : RT @nonleggerlo: @Inter / Me la tenevo da un po’. Chi si sta comportando da “capitan futuro”, in campo come davanti alle telecamere, è #Skr… -