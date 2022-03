Il "tassista di Dio" riporta in Italia i bambini di Chernobyl (Di martedì 1 marzo 2022) Don Giuseppe Tedesco, parroco della parrocchia di San Giuseppe di Busto Arsizio, e' arrivato nella notte riportando in Italia quattro bambini di Chernobyl, alcuni dei quali erano gia' stati nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Don Giuseppe Tedesco, parroco della parrocchia di San Giuseppe di Busto Arsizio, e' arrivato nella nottendo inquattrodi, alcuni dei quali erano gia' stati nell'...

A Kiev le sirene, i boati e le auto in coda: Scappate, sarà l'inferno ... dice il sindaco - pugile Klitschko DAL NOSTRO INVIATO KIEV - Non sa perché Dio l'abbia lasciata ... Improvvisiamo un "War Tour" con un tassista ucraino passato per Parma, "ho lavorato là tanti anni", e ...

