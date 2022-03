Guerra Ucraina-Russia, “bloccate scorte insulina, crimine contro umanità” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Scoop. Gli attacchi russi hanno interrotto l’accesso al magazzino principale dei farmaci Novo Nordisk in Ucraina, afferma una fonte. Tutta l’insulina di NN in Ucraina è conservata lì. Salvo ripristino dell’accesso al magazzino, alle farmacie restano solo un paio di giorni di insulina. Anche questo è un crimine contro l’umanità”. Lo twitta Eric Feigl-Ding, epidemiologo ed economista sanitario americano, in una serie di post. “Dobbiamo chiedere alla Russia di rilasciare medicinali per motivi umanitari. Se Putin blocca il farmaco fondamentale per i diabetici, o per qualsiasi altra malattia, quest’inferno peggiorerà”, sottolinea l’epidemiologo. “Se la Russia non rimuove il blocco – prosegue – dobbiamo essere creativi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Scoop. Gli attacchi russi hanno interrotto l’accesso al magazzino principale dei farmaci Novo Nordisk in, afferma una fonte. Tutta l’di NN inè conservata lì. Salvo ripristino dell’accesso al magazzino, alle farmacie restano solo un paio di giorni di. Anche questo è unl’”. Lo twitta Eric Feigl-Ding, epidemiologo ed economista sanitario americano, in una serie di post. “Dobbiamo chiedere alladi rilasciare medicinali per motivi umanitari. Se Putin blocca il farmaco fondamentale per i diabetici, o per qualsiasi altra malattia, quest’inferno peggiorerà”, sottolinea l’epidemiologo. “Se lanon rimuove il blocco – prosegue – dobbiamo essere creativi. ...

