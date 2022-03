Guerra in Ucraina, la Russia aumenta gli attacchi contro le città chiave. Kiev: “Oltre duemila civili morti”. Usa: Mosca sta usando bombe a grappolo sui civili (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariupol senza acqua, il sindaco di Kherson: «Resistiamo». Media: il Cremlino vuole reinsediare Yanukovich. La Russia minaccia: «La terza Guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante» Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariupol senza acqua, il sindaco di Kherson: «Resistiamo». Media: il Cremlino vuole reinsediare Yanukovich. Laminaccia: «La terzamondiale sarebbe nucleare e devastante»

