Genoa, infortuni Piccoli ed Ekuban: l'aggiornamento sui tempi di recupero (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Sono stati comunicati tempi di recupero per gli infortunati del Genoa. Ekuban, infortunato contro l'Empoli, sarà out almeno un mese mentre Lapadula e Pandev potranno rientrare in gruppo già da domani. I tempi di recupero di Ekuban e Lapadula sono stati comunicati dallo staff medico rossoblù. L'attaccante nigeriano, infortunato gravemente al ginocchio contro l'Empoli, dovrà starsene fuori almeno un mese. Il ritorno è previsto per la metà di novembre. Anche Lapadula, rimasto ai box per un problema alla caviglia, potrebbe tornare in gruppo già da domani: il suo recupero sarà più breve rispetto a Ekuban. Pandev, invece, non sarà della partita neanche domani: il macedone ha riportato una lesione muscolare alla schiena ed è out ...

ilmarax : @RBerneyes Ma dopo non aver battuto un Genoa pieno di infortuni e ragazzini , su parla ancora di scudetto ? Ma bast… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa 0-0 Inter, rossoblu lottano e conquistano un punto. Infortuni per Cambiaso e Maksimovic - Grifoman1 : Genoa 0-0 Inter, rossoblu lottano e conquistano un punto. Infortuni per Cambiaso e Maksimovic - orl_salvo : Neanche con le mani!14 calci d'angolo, traversa. 21 tiri totali, altri respinti o sporcati dagli 11 del genoa;cambi… - buoncalcio : #GenoaInter 0-0, rossoblu lottano e conquistano un punto. Infortuni per Cambiaso e Maksimovic -