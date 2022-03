Frasi Lucio Dalla | tutte quelle che devi conoscere

Leggi su zon

(Di martedì 1 marzo 2022) L’artista bolognese è stato uno dei cantautori più grandi di tutti i tempi ed è venuto a mancare il 1 marzo 2012. Approfittiamo di questo giorno per ricordare il suo talento e la sua bravura, menzionando ledipiù belle di sempre. “Eri bella da perder la testa, Avremmo potuto guardarci negli occhi, invece di perdere la testa.” “Se io fossi un angelo, non starei mai nelle processioni nelle scatole dei presepi Starei seduto fumando una marlboro al dolce fresco delle siepi.” “Di là qualcuno muore qualcun altro sta nascendo. E’ il gioco della vita, la dobbiamo preparare, che non ci sfugga dalle dita come la sabbia in riva al mare”. “Amo molto i dialetti, sono legato per ragioni storiche ai dialetti del Sud perché sono quelli delle mie origini, ma adoro il dialetto bolognese.” “Un uomo come ...