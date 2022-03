Da Mosca ad Assisi: la strana marcia per la pace di Salvini (Di martedì 1 marzo 2022) Matteo Salvini si sente accerchiato. Dice che il Pd sfrutterà l’invasione russa dell’Ucraina per ridisegnare i confini del governo: “Vogliono mandare la Lega all’opposizione”. Soprattutto però si sente turbato. E così fa sapere che ha bisogno di pregare. Sicché di prima mattina fa rotta ad Assisi. Nella basilica dove è tumulato il corpo di San Francesco. Da solo. Tra i frati. E’ una marcia interiore, forse. Da Putin alla pace. Telefona a Mario Draghi prima del Consiglio dei ministri. Gli raccomanda di “calibrare” qualsiasi intervento. Continua a far sapere di “non essere entusiasta” dell’invio di armi in Ucraina. Ma si descrive comunque “allineato” con il premier. Perché Salvini è così ondivago? Nella Lega l’argomento è tabù: non si parla di Vladimir Putin, non si fanno accenni agli accordi con ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Matteosi sente accerchiato. Dice che il Pd sfrutterà l’invasione russa dell’Ucraina per ridisegnare i confini del governo: “Vogliono mandare la Lega all’opposizione”. Soprattutto però si sente turbato. E così fa sapere che ha bisogno di pregare. Sicché di prima mattina fa rotta ad. Nella basilica dove è tumulato il corpo di San Francesco. Da solo. Tra i frati. E’ unainteriore, forse. Da Putin alla. Telefona a Mario Draghi prima del Consiglio dei ministri. Gli raccomanda di “calibrare” qualsiasi intervento. Continua a far sapere di “non essere entusiasta” dell’invio di armi in Ucraina. Ma si descrive comunque “allineato” con il premier. Perchéè così ondivago? Nella Lega l’argomento è tabù: non si parla di Vladimir Putin, non si fanno accenni agli accordi con ...

Advertising

Elo9999 : #Salvini a Mosca 2018 Qui mi trovo a casa più che in altri paesi europei, oggi ad Assisi prega x l'Ucraina #Meloni… - elica3001 : RT @RobertoAbbatti1: Invece di andare ad Assisi perché non andavi a Mosca dove c'è il tuo amico Putin a chiedere di finire la guerra e di r… - RobertoAbbatti1 : Invece di andare ad Assisi perché non andavi a Mosca dove c'è il tuo amico Putin a chiedere di finire la guerra e d… - Monica59374295 : @matteosalvinimi Di solito di fronte ad un dramma, ci si stringe, certo, non ci si divide. L'Europa tutta apra le s… - carmelocarat : Il parlamento europeo si riunisca a Kiev e Mosca ed anche ONU ed anche padre custode Assisi -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca Assisi Ucraina, Draghi convince Lega e M5s: deroga alla legge, si inviano armi Così l'Italia arma Kiev Sonia Ricci Da Assisi, città scelta come pulpito non casuale da un leader ...decisione italiana deve essere un elemento di pressione sul tavolo del negoziato tra Ucraina e Mosca ...

Salvini si scopre pacifista ed elogia Francesco (fino alla prossima giravolta) ... non ripeterebbe che a Mosca si sente a casa sua, più che Bruxelles. Gli basta che dei presunti ... E lo va a dire in un luogo simbolico, ad Assisi, dopo essere andato in pellegrinaggio alla Basilica di ...

Salvini peace and love (di F. Fantozzi) L'HuffPost FRANCESCO E LA PACE Fiamma Satta, La Gazzetta dello Sport 28 2 2022 La folle affermazione di Putin “accetto consigli solo da Dio” potrebbe risultare utile? Papa Francesco ha indetto un digiuno contro la guerra per il 2 m ...

Ucraina, esercito ucraino fa saltare collegamenti ferroviari con Russia Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA Guerra Ucraina-Russia, a Kiev suonano le sirene: pesanti bombardamenti sulla città ...

Così l'Italia arma Kiev Sonia Ricci Da, città scelta come pulpito non casuale da un leader ...decisione italiana deve essere un elemento di pressione sul tavolo del negoziato tra Ucraina e...... non ripeterebbe che asi sente a casa sua, più che Bruxelles. Gli basta che dei presunti ... E lo va a dire in un luogo simbolico, ad, dopo essere andato in pellegrinaggio alla Basilica di ...Fiamma Satta, La Gazzetta dello Sport 28 2 2022 La folle affermazione di Putin “accetto consigli solo da Dio” potrebbe risultare utile? Papa Francesco ha indetto un digiuno contro la guerra per il 2 m ...Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA Guerra Ucraina-Russia, a Kiev suonano le sirene: pesanti bombardamenti sulla città ...