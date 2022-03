Confcommercio: in 9 anni scomparse 100mila attività nelle città (Di martedì 1 marzo 2022) E' allarme commercio nelle città italiane. In nove anni sono scomparsi quasi 85 mila negozi. Quasi 4.500 hanno chiuso i battenti durante la pandemia. Se si sommano le perdite di ambulanti a quelle del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) E' allarme commercioitaliane. In novesono scomparsi quasi 85 mila negozi. Quasi 4.500 hanno chiuso i battenti durante la pandemia. Se si sommano le perdite di ambulanti a quelle del ...

Advertising

Ubimayor_64 : RT @USConfcommercio: #viviamolecittà Domani ore 9.30 parliamo di come le città, i #centristorici e le periferie sono cambiati negli ultimi… - ConfcommercioTo : RT @USConfcommercio: #viviamolecittà Domani ore 9.30 parliamo di come le città, i #centristorici e le periferie sono cambiati negli ultimi… - ConfcommSicilia : RT @USConfcommercio: #viviamolecittà Domani ore 9.30 parliamo di come le città, i #centristorici e le periferie sono cambiati negli ultimi… - ConfCommercioAb : RT @USConfcommercio: #viviamolecittà Domani ore 9.30 parliamo di come le città, i #centristorici e le periferie sono cambiati negli ultimi… - alecavo : RT @USConfcommercio: #viviamolecittà Domani ore 9.30 parliamo di come le città, i #centristorici e le periferie sono cambiati negli ultimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio anni Confcommercio: in 9 anni scomparse 100mila attività nelle città Se si sommano le perdite di ambulanti a quelle del commercio in sede fissa, in nove anni, ... con particolare riguardo ai centri storici, realizzato dall'Ufficio Studi di Confcommercio. Con il ...

Concessioni demaniali, incontro intercomunale con i rappresentanti sindacali e gli imprenditori ..." siamo nel tavolo Anci e riteniamo che sia necessario garantire il lavoro svolto negli anni dai ... Dal canto suo, il referente Confcommercio, Gabriele Bilanceri, sottolinea come il "lavoro fatto finora ...

Confcommercio, in 9 anni scomparse circa 100mila attività - Economia Agenzia ANSA Confcommercio: in 9 anni scomparse 100mila attività nelle città In nove anni sono scomparsi quasi 85 mila negozi ... realizzato dall'Ufficio Studi di Confcommercio.Con il contributo del Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne sono stati osservati ...

Confcommercio, in 9 anni scomparse circa 100mila attività In 9 anni "sono scomparsi quasi 85 mila negozi fisici, di cui quasi 4.500 durante la pandemia" e, "se aggiungiamo i circa 10mila persi nel commercio ambulante, si arriva a circa 100mila attività scomp ...

Se si sommano le perdite di ambulanti a quelle del commercio in sede fissa, in nove, ... con particolare riguardo ai centri storici, realizzato dall'Ufficio Studi di. Con il ......" siamo nel tavolo Anci e riteniamo che sia necessario garantire il lavoro svolto neglidai ... Dal canto suo, il referente, Gabriele Bilanceri, sottolinea come il "lavoro fatto finora ...In nove anni sono scomparsi quasi 85 mila negozi ... realizzato dall'Ufficio Studi di Confcommercio.Con il contributo del Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne sono stati osservati ...In 9 anni "sono scomparsi quasi 85 mila negozi fisici, di cui quasi 4.500 durante la pandemia" e, "se aggiungiamo i circa 10mila persi nel commercio ambulante, si arriva a circa 100mila attività scomp ...