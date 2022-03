Amici21 | spoiler e rumors dal web!

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Si avvicina la fase del Serale della ventunesima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi si prepara a tornare in prima serata su Canale5: ecco quando La ventunesima edizione di Amici sta per aprire ufficialmente le porte al Serale! Tra isul talent show più apprezzato da pubblico e web, si vocifera la presenza di Stefano De Martino che però, non è ancor stata confermata; mentre il ruolo di Direttore Artistico potrebbe toccare, per il secondo anno consecutivo, a Stéphan Jarny. Intanto, il portale di Davide Maggio lancia nuove anticipazioni sul Serale di.Ecco cos’è emerso. “Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da Amici, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase serale del talent. Ancora una volta al sabato sera. Possiamo ...