Altrimenti ci arrabbiamo | il trailer del film con Christian De Sica

(Di martedì 1 marzo 2022) E' appena uscito ildici, ildiretto dagli YouNuts! con Edoardo Pesce, Alessandra Mastronardi eDe. La Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red annuncia l'uscita al cinema dici, prevista per il 23 marzo 2022 e presenta ildeldiretto dagli YouNuts! e interpretato daDe, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Alessandra Mastronardi. La pellicola non è un remake dell'omonimodel '74, bensì un vero e proprio omaggio alla commedia cult interpretata da Bud Spencer e Terence Hill e allo spirito scanzonato e fumettistico dei buddy movie all'italiana interpretati dall'amata ...

ci: in arrivo l'omaggio per la commedia che aveva visto per protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Il nuovo film è diretto dagli YouNuts! e ha per interpreti Edoardo Pesce, ...ci- Un film di Niccolò Celaia, Antonio Usbergo. Il reboot dell'omonimo film con Bud Spencer e Terence Hill. Con Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Christian ...E' appena uscito il trailer di Altrimenti ci arrabbiamo, il film diretto dagli YouNuts! con Edoardo Pesce, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica. La Compagnia Leone Cinematografica e Lucky ...Ecco il trailer del nuovo film Altrimenti ci Arrabbiamo, che vuole essere un omaggio allo storico film di Bud Spencer e Terence Hill.