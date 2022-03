Alisa e Polina, piccole vittime della bombe russe in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Alisa Hlans stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo venerdì, nel secondo giorno dell'attacco all' Ucraina . La piccola, di appena 7 anni, è ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 marzo 2022)Hlans stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo venerdì, nel secondo giorno dell'attacco all'. La piccola, di appena 7 anni, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Alisa e Polina, piccole vittime della guerra. Frequentavano le elementari, sono morte in raid e spari rus… - fanpage : Polina era una bambina felice e sorridente che frequentava l'ultimo anno di scuola elementare a Kiev quando la guer… - germanocassese : RT @tweetnewsit: L’orrore della guerra #UkraineRussiaWar, Alisa uccisa a scuola e Polina ammazzata in strada. - StefyChinosi : RT @tweetnewsit: L’orrore della guerra #UkraineRussiaWar, Alisa uccisa a scuola e Polina ammazzata in strada. - elvise1657 : RT @fanpage: Polina era una bambina felice e sorridente che frequentava l'ultimo anno di scuola elementare a Kiev quando la guerra è piomba… -