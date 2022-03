Alessandro Basciano eliminato al Grande Fratello Vip6 | seconda eliminazione dopo Nathaly Caldonazzo

(Di martedì 1 marzo 2022) Colpo di scena alVip: unaa sorpresa condanna un altro concorrente all’uscita immediata dalla Casa di Cinecittà., eliminata in serata al televoto, 4 concorrenti vengono messi a rischio al termine di una catena di salvataggio. Al termine del televoto flash aperto in diretta, il pubblico ha deciso che a dover abbandonare il gioco èal GF Vip: si apre un televoto flash AlVip il gioco si fa sempre più duro e il cerchio attorno ai concorrenti si stringe, in attesa della finalissima del 14 marzo. Nella puntata di questa sera, infatti, è in arrivo un ...

si oppone: 'Non è così'. 'A me non interessa difendere nessuno - ribatteSignorini - se ... Nathalie chiede chevenga cacciato,non molla: 'Non c'è perchè ti è andata bene, ...Una tenerissima sorpresa attendeche potrà incontrare suo figlio. Alfonso Signorini in onda con il GF Vip nonostante la guerra Russia - Ucraina: palinsesto di Canale5 invariato ...Una dolce sorpresa per Alessandro. L’imprenditore ha parlato di lui da bambino e ha detto che è diventato più consapevole quando è diventato padre di Nicolò. Alessandro rimpiange di non poter passare ...GF Vip 6 nel mirino del Moige, associazione di promozione sociale impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori.