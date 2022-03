A Genova le famiglie ucraine accolgono i primi rifugiati: “Mio figlio è rimasto a combattere. Putin come Hitler, nessuno vuole questa guerra” (Di martedì 1 marzo 2022) Nella notte in cui iniziava l’aggressione all’Ucraina da parte della Russia, Viktoria ha preso la propria auto e si è diretta al confine più vicino, oltre 1.500 chilometri da Genova, per portare al sicuro la famiglia di suo figlio. Oggi è tornata in Italia, con sé è riuscita a fare espatriare i suoi nipoti con la mamma, suo figlio resta in Ucraina, “obbligato come tutti gli uomini – spiega a ilFattoQuotidiano.it – sperando che la situazione non degeneri ulteriormente perché non riuscirei neanche a immaginare possa morire a causa di una guerra che nessuno vuole”. Sotto l’abbazia di Santo Stefano, a Genova, da anni si riunisce la comunità cristiana ucraina. “Non avremmo mai immaginato di dover far fronte a un’emergenza del genere – ci accompagna tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Nella notte in cui iniziava l’aggressione all’Ucraina da parte della Russia, Viktoria ha preso la propria auto e si è diretta al confine più vicino, oltre 1.500 chilometri da, per portare al sicuro la famiglia di suo. Oggi è tornata in Italia, con sé è riuscita a fare espatriare i suoi nipoti con la mamma, suoresta in Ucraina, “obbligatotutti gli uomini – spiega a ilFattoQuotidiano.it – sperando che la situazione non degeneri ulteriormente perché non riuscirei neanche a immaginare possa morire a causa di unache”. Sotto l’abbazia di Santo Stefano, a, da anni si riunisce la comunità cristiana ucraina. “Non avremmo mai immaginato di dover far fronte a un’emergenza del genere – ci accompagna tra ...

