**Ucraina: domani comunicazioni Draghi, si lavora a risoluzione unitaria** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Confronto in corso tra le forze politiche per arrivare all'elaborazione di una risoluzione da presentare e votare domani al Senato e alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi ucraina. Una prima riunione tra i capigruppo e i rappresentanti dei partiti si è svolta questa mattina in commissione Esteri della Camera e in serata è previsto un nuovo confronto, durante il quale si discuterà su una bozza predisposta dal presidente, Piero Fassino, in base alle indicazioni emerse, per arrivare poi alla stesura del testo definitivo. Da capire se il documento presentato sarà lo stesso sia a palazzo Madama che a Montecitorio. È quasi certo che si giungerà ad una risoluzione unitaria condivisa da maggioranza e opposizione, che già nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Confronto in corso tra le forze politiche per arrivare all'elaborazione di unada presentare e votareal Senato e alla Camera dopo ledel presidente del Consiglio, Mario, sulla crisi ucraina. Una prima riunione tra i capigruppo e i rappresentanti dei partiti si è svolta questa mattina in commissione Esteri della Camera e in serata è previsto un nuovo confronto, durante il quale si discuterà su una bozza predisposta dal presidente, Piero Fassino, in base alle indicazioni emerse, per arrivare poi alla stesura del testo definitivo. Da capire se il documento presentato sarà lo stesso sia a palazzo Madama che a Montecitorio. È quasi certo che si giungerà ad unaunitaria condivisa da maggioranza e opposizione, che già nella ...

